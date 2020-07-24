В Нидерландах назначили досрочные выборы в парламент

Национальное правительство Нидерландов назначило проведение досрочных выборов в местный парламент на 29 октября 2025 года. Соответствующее заявление читателям сделали журналисты из иностранного издания Telegraaf ссылкой на министра внутренних дел и по делам королевства Юдит Аутермарк. Избирательный совет европейского государства ранее предложил кабмину провести внеочередные парламентские выборы в стране именно на это число.

Выборы в Палату представителей (нижнюю палату парламента) Нидерландов состоятся в среду 29 октября. Об этом сообщила министр внутренних дел Юдит Аутермарк материал СМИ

Премье-министр Нидерландов Дик Схоф третьего июня обратился к королю с прошением об отставке кабинета министров после решения лидера правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из состава правящей коалиции. Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных членов правительства попросил продолжать работу. Напомним, что политик Вилдерс решил выйти из коалиции из-за того, что ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.

Вторая петиция об отмене антироссийских санкций отклонена в Словакии.

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