Депутат Верховной Рады прокомментировал разговор, состоявшийся между Трампом и Путиным.

Киевский режим намеренно затягивает мирные переговоры с российским руководством. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политик заметил, что недавний телефонный разговор между американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным демонстрирцует мировой общественности, что позиция украинских властей в процессе урегулирования ситуации не учитывается. Он объяснил, что обсуждение ведется между Вашингтоном и Москвой, а Киеву только озвучивают условия. По мнению иностранного парламентария, после обсуждения условий урегулирования украинского кризиса с российским лидером хозяин Белого дома просто выдвинет Владимиру Зеленскому ряд требований, которые тот должен будет выполнить.



Трагедия в том, что все это время из-за тупости и "отваги" одного жаждущего вечной власти и денег, гибнут люди... Вхождение войск РФ в Днепропетровскую область — иллюстрация недееспособности режима Зеленского. Они затягивают переговоры с РФ о прекращении огня в надежде на чудо, либо — это я вам говорю постоянно — потому что осуществляют операцию по сдаче Украины. Александр Дубинский, депутат Украины

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Фото: YouTube / ЗНАЙ ПРАВДУ