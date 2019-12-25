В Петербурге служба "122" приняла 1,4 миллиона обращений за июнь

Единая справочная линия «122» обработала почти полтора миллиона запросов от петербуржцев, значительную часть из которых взял на себя голосовой помощник.

В июне 2025 года единая справочная служба "122" в Санкт-Петербурге зафиксировала и обработала около 1,4 миллиона обращений. Об этом сообщили в городском комитете по информатизации и связи.

Работа операторов постоянно совершенствуется благодаря внедрению новых подходов и сервисов. Обратившись в службу "122", каждый может рассчитывать на получение актуальной и полезной информации. Городской комитет по информатизации и связи

Значительную часть нагрузки взял на себя голосовой помощник "Виктория". Искусственный интеллект в автоматическом режиме обработал более 1,2 миллиона обращений и выполнил около 100 тысяч исходящих вызовов. Среди них — напоминания о визитах к врачу и приглашения на прохождение диспансеризации.

Общее количество входящих звонков, принятых службой, превысило 450 тысяч. Наиболее востребованными темами были запись на приём к медицинским специалистам, вопросы по оказанию медицинской помощи, предоставлению социальных услуг, оформлению льгот. Также часто поднимались вопросы, связанные с восстановлением СНИЛС и прикреплением к поликлиникам.

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