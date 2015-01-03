Политолог раскрыл скрытую угрозу сербских протестов

Ахмат Хасанов считает, что демонстранты пытаются привести Сербию к хаосу, а не улучшить жизнь граждан.

Антипровительственные протесты в Белграде не утихают, а митингующих по стране становится все больше. Российский политолог Ахмат Хасанов в беседе с журналистами телеканала "360.ru" рассказал о вероятных последствиях таких акций для Сербии. Эксперт заметил, что недовольство активистов может привести совсем не к желаемому им результату - досрочным парламентским выборам. Специалист полагает, что несмотря на массовость шествий, демонстранты преследуют разрушительные и даже губительные для общества цели, а их действия не сделают жить обычных граждан лучше.

Ничего они не изменят. Разве что, может быть, действительно, будут инициированы новые досрочные выборы в парламент, чтобы просто таким образом снизить накал страстей. В принципе, такое решение было принято еще весной, но тогда протестующих это тоже не устроило. Ахмат Хасанов, политолог

Аналитик считает, что протесты приведут государство к хаосу. Ранее СМИ стало известно, что по результатам первого дня массовых беспорядков в Белграде пострадали 22 человека, из которых двое получили тяжелые травмы. Дополнительно пострадали 48 сот рудников полиции. Акции продолжились и на следу.щий день, 29 июня. Известно что местные демонстранты заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах Сербии.

Минобороны Сербии подтвердило приостановку экспорта оружия по указанию Вучича.

Фото и видео: 360.ru