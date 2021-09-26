В Германии проходят выборы в парламент

За места в бундестаге борются 47 политических объединений.

В Германии начались парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 09:00 по московскому времени.

По данным Федерального статистического управления страны, правом голоса обладают почти 60,5 миллиона граждан. По итогам голосования будет сформирован новый состав бундестага, а также избран новый канцлер ФРГ.

В выборах принимают участие 47 политических объединений. По данным политологов, реальные шансы на попадание в парламент имеют консервативный блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", а также Свободная демократическая партия, "Альтернатива для Германии" и Левая партия.

Участки для голосования закроются 19:00 по московскому времени. Предварительные результаты выборов от Центрального избирательного комитета Германии будут опубликованы в ночь на 27 сентября.

Напомним, действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на должность, которую занимает с 2005 года.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Вячеслава Володина достойным кандидатом на должность спикера Государственной Думы нового созыва.

Видео: Youtube/AFP News Agency