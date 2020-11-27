Путин назвал Володина достойным кандидатом в спикеры новой Думы

Президент России Владимир Путин назвал Вячеслава Володина достойным кандидатом на должность спикера Государственной Думы нового созыва. Об этом он сказал в ходе онлайн-совещания с руководителями фракций нижней палаты парламента.
Глава государства отметил, что Дума VII созыва показала свою высокую эффективность по основным направлениям, особенно в период пандемии COVID-19.
В значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва.
Владимир Путин, президент РФ
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский согласился с главой государства и заявил, что фракция поддержит кандидатуру Володина. Кроме того, поддержать его согласились председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
Ранее Путин заявил, что выборы в Государственную Думу прошли в соответствии с законом.
Видео: Youtube/Россия 24
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