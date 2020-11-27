Путин назвал Володина достойным кандидатом в спикеры новой Думы

Главу государства поддержали лидеры "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России - За правду".

Президент России Владимир Путин назвал Вячеслава Володина достойным кандидатом на должность спикера Государственной Думы нового созыва. Об этом он сказал в ходе онлайн-совещания с руководителями фракций нижней палаты парламента.

Глава государства отметил, что Дума VII созыва показала свою высокую эффективность по основным направлениям, особенно в период пандемии COVID-19.

В значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва. Владимир Путин, президент РФ

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский согласился с главой государства и заявил, что фракция поддержит кандидатуру Володина. Кроме того, поддержать его согласились председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Ранее Путин заявил, что выборы в Государственную Думу прошли в соответствии с законом.

Видео: Youtube/Россия 24