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Путин назвал Володина достойным кандидатом в спикеры новой Думы

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Главу государства поддержали лидеры "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России - За правду".

Президент России Владимир Путин назвал Вячеслава Володина достойным кандидатом на должность спикера Государственной Думы нового созыва. Об этом он сказал в ходе онлайн-совещания с руководителями фракций нижней палаты парламента.

Глава государства отметил, что Дума VII созыва показала свою высокую эффективность по основным направлениям, особенно в период пандемии COVID-19.

В значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва.

Владимир Путин, президент РФ

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский согласился с главой государства и заявил, что фракция поддержит кандидатуру Володина. Кроме того, поддержать его согласились председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Ранее Путин заявил, что выборы в Государственную Думу прошли в соответствии с законом.

Видео: Youtube/Россия 24

 
Теги: владимир путин, выборы спикера госдумы, вячеслав володин, госдума
Категории: Лента новостей, Новости России,

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