Путин: выборы в РФ прошли открыто, в строгом соответствии с законом

Глава государства отметил, увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в РФ демократии.

Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Государственную Думу прошли в соответствии с законом. Об этом он сказал в ходе онлайн-совещания с руководителями фракций нижней палаты парламента.

Российский лидер отметил, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в РФ демократии.

Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства поблагодарил россиян за их голоса, которые они отдали на избирательных участках и посредством электронного голосования.

Напомним, выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. Итоговая явка на составила 51,72 процента. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей. Партия "Единая Россия" победила на парламентских выборах с результатом 49,82% голосов. На втором месте – КПРФ с 18,93% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 7,55%. Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые набрали 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования.

Видео: kremlin.ru