CNN: Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин

Журналисты опубликовали аудиозапись с голосом президента США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил в 2024 году на одном из собраний доноров по сбору денежных средств о том, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину "разбомбить Москву к чертям" в случае начала военных действий в отношении украинского государства. С таким утверждением выступил местный телеканал CNN со ссылкой на аудиозапись, которая имеется в распоряжении СМИ. Лидер Белого дома заметил, что коллега из Кремля ответил ему о том, что не верит в это обещание. Дональд Трамп заметил, что убежден, что политический руководитель России поверил в эту информацию на самом деле" на десять процентов".

Я сказал Путину: "Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора". приводят в CNN слова Дональда Трампа

Телеканал утверждает, что Дональд Трамп передал аналогичное послание китайскому председателю Си Цзиньпину относительно Тайваня, пригрозив атакой Пентагона на Пекин. Позже Штаб иностранного политика отказался комментировать содержание аудиозаписей. Ранее президент США заявил аудитории, что "очень недоволен" своим телефонным разговором с коллегой Владимиром Путиным, состоявшимся третьего июля.

Отец Илона Маска счел, что его сын всего лишь подыгрывает Трампу.

Фото и видео: YouTube / CNN