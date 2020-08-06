Председатель ЦИК РФ Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования

Возможности переголосовать не будет.

К следующим федеральным выборам в России создадут единую систему онлайн-голосования. Об этом 24-го сентября на заседании ЦИК РФ сказала Элла Памфилова. Трансляция велась на сайте комиссии.

Для онлайн-голосования будут учитывать московский опыт.

Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правила на единой платформе. Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ.

Возможности переголосовать у избирателей не будет.



Часть оппозиционный сил оказалась недовольна онлайн-голосованием. Так, например, представители КПРФ провели митинг в центре Москвы за отмену результатов ДЭГ. В итоге 30 человек привлекли к административной ответственности.

Видео: ЦИК РФ