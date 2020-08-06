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Председатель ЦИК РФ Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования

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Возможности переголосовать не будет.

К следующим федеральным выборам в России создадут единую систему онлайн-голосования. Об этом 24-го сентября на заседании ЦИК РФ сказала Элла Памфилова. Трансляция велась на сайте комиссии.

Для онлайн-голосования будут учитывать московский опыт. 

Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правила на единой платформе.

Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ.

Возможности переголосовать у избирателей не будет. 

Часть оппозиционный сил оказалась недовольна онлайн-голосованием. Так, например, представители КПРФ провели митинг в центре Москвы за отмену результатов ДЭГ. В итоге 30 человек привлекли к административной ответственности. 

Видео: ЦИК РФ

Теги: выборы, онлайн-голосование, цик
Категории: Новости России, Лента новостей,

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