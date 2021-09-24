После несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве к ответственности привлекли 30 человек

По всей видимости, количество привлеченных к ответственности вырастет, так как МВД продолжает устанавливать личности участников.

По итогам протестной несанкционированной акции КПРФ, которая прошла в Москве 20-го сентября, к ответственности привлекли 30 человек. Об этом 24-го сентября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Граждан привлекли к административной ответственности по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Полиция продолжает устанавливать личности участников акции на Пушкинской площади.

В МВД предупредили, что за участие в несанкционированных мероприятиях грозит ответственность.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. говорится в сообщении МВД.

КПРФ провела протестную акцию в знак несогласия с результатам выборов, в частности электронным голосованием. Еще одна акция запланирована на 14:00 25-го сентября на том же месте.

ЦИК России признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными.

Видео: Telegram / URA.RU