Handelsblatt опубликовал авторскую статью о значимости для ЕС российской вакцины от коронавируса.

Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V". В авторской колонке издания Handelsblatt Матиас Брюггман написал о том, что ЕС пойти на сделку с Москвой. В первую очередь он говорит о том, что российский препарат разрядил бы напряженность в разладившихся отношениях между Евросоюзом и Россией. Он уверен, что привиться вакциной от НИЦ имени Гамалеи захотят много немцев, которые доверяют Владимиру Путину больше, чем местным политикам. Этот процесс ускорит формирование коллективного иммунитета.

То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика. Матиас Брюггман, автор Handelsblatt

Последней причиной журналист назвал борьбу с пандемией, в которой следует использовать все, что помогает. Брюггман напомнил, что получить "Спутник V" хотят и премьер-министры отдельных немецких земель, а также члены федерального правительства ФРГ. Специалист уверен, что если ЕС заблокирует препарат, то Берлин сам займется вопросом его поставок.

В ФРГ не исключили возможность поддержки в производстве "Спутника V".

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