Йенс Шпан рассказал, что Германия получила от РФ запрос на проверку производственных мощностей.

В ФРГ не исключили возможность поддержки в производстве "Спутника V". Об этом на онлайн-конференции сообщил глава Минздрава Германии Йенс Шпан. Он выступил в рамках мероприятия "Европа - 2021", которое организовано немецкими изданиями Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel и WirtschaftsWoche. Чиновник считает, что кабмин может помочь производителю российской вакцины в вопросе получения допуска в Евросоюз. Он подтвердил просьбу РФ оценить возможность предоставления производственных мощностей для изготовления препарата.

Мы можем оказать поддержку в производстве вакцины, которая в Европе еще не допущена, тому, кто покажет данные. Здесь мы тоже посредничаем, поскольку эту пандемию мы в конечном итоге можно преодолеть только вместе...Мы работаем также и с РФ по этим темам конструктивно и предметно Йенс Шпан, глава Минздрава Германии

Эксперт напомнил, что сложность производства российской вакцины от коронавируса состоит в том, что "Спутник V" включает в себя два типа аденовируса, а поэтому речь идет об изготовлении двух компонентов препарата.

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