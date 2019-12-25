Вице-канцлер Германии выразил уверенность в том, что "Северный поток - 2" будет достроен

Глава минфина ФРГ Олаф Шольц дал интервью немецким журналистам на конференции "Европа-2021".

Вице-канцлер Германии и министр финансов Олаф Шольц выразил уверенность в том, что "Северный поток - 2" будет достроен. Об этом чиновник рассказал журналистам изданий Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel и Wirtschaftswoche на онлайн-мероприятии "Европа - 2021". Представитель власти ответил на вопрос ведущего о том, будет ли газовый проект реализован до конца.

Да...Есть сложности. Европейские государства сообща заявили, довольно исчерпывающе, что они считают это европейским делом и не хотят, чтобы другие в это вмешивались. Посмотрим Олаф Шольц, вице-канцлер ФРГ

Напомним, что российский проект газопровода предусматривает строительство двух ниток трубопровода. Их мощность составит 55 млрд кубометров газа ежегодно. Голубое топливо будет проходить через побережье России по Балтийскому морю до Германии. Против реализации проекта выступает Вашингтон. США хотят продавать в Европу сжиженный природный газ. Также "Северный поток-2" не устраивает Киев и ряд европейских государств.

В МИД Франции считают принятые санкции против России недостаточными.

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