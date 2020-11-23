Он отметил, что надо рассматривать решение по "Северному потоку-2".

В МИД Франции считают принятые санкции против России недостаточными. С заявлением выступил Госсекретарь при ведомстве Клеман Бон.

Санкции были приняты… Но надо ясно сказать, что этого недостаточно, надо идти дальше. Клеман Бон, госсекретарь при МИД Франции.

Он отметил, что надо рассматривать решение по "Северному потоку-2". При этом Бон подчеркнул, что этот вопрос находится в ведомстве Германии.

Клеман Бон отвечал на вопрос журналистов — последуют ли санкции со стороны Франции в ответ на арест политика Алексея Навального.

Ранее мы писали, что власти Франции запретят въезд в страну из-за пределов ЕС.

Видео: YouTube / France Inter