Власти Франции запретят въезд в страну из-за пределов ЕС

Жан Кастекс объяснил новые правила въезда в страну с 31 января.

Власти Франции запретят въезд в страну из-за пределов Евросоюза. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс по результатам встречи Совета обороны, которая прошла 29 января. Чиновник уточнил, что страна запрещает въезд и выезд всех туристов, которые прибывают из стран за пределами ЕС. Однако при этом сохранится ряд исключений. Данная норма вступает в силу с 31 января.

Въезд во Францию и выезд с нашей территории в страны за пределами Евросоюза будет запрещен за исключением веских мотивов Жан Кастекс, премьер-министр Франции

Глава местного правительства объяснил, что въехать во Францию туристы из ЕС смогут при наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус. Исключение будет сделано для граждан, которые проживают на приграничной территории. Перемещения с материковой части страны на ее заморские территории возможны только по очень веским мотивам.

Напомним, что с 15 декабря во Франции действует комендантский час. В середине января ограничения были ужесточены. В стране не работают музеи, театры, кинотеатры, заведения общепита.

Во Франции ужесточили комендантский час с 16 января.