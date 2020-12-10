Режим ограничения будет действовать с 20:00 и до 06:00 по местному времени.

Франция вводит с 15 декабря комендантский час в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в прямом эфире местного телевидения.

Кастекс отметил, что режим ограничения будет действовать с 20:00 и до 06:00 по местному времени. Изначально планировалось ввести комендантский час с 21:00, однако власти приняли решение "сделать режим более строгим".

Также было принято решение сдвинуть дату начала работы музеев, театров и кинотеатров на 7 января. Ограничительные меры относительно деятельности религиозных центров, стадионов и спортклубов пересматривать не будут.

Ранее стало известно, что власти Украины введут строгий карантин с 8 января 2021 года.

Видео: YouTube / Le Monde