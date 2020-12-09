Правительство три недели консультировалось по поводу ограничений с представителями бизнеса, местными властями и эпидемиологами.

Власти Украины введут строгий карантин с 8 января 2021 года по рекомендации Минздрава. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения. Денис Шмыгаль, глава кабмина Украины

По его словам, правительство три недели консультировалось по поводу ограничений с представителями бизнеса, местными властями и эпидемиологами.

С 8 января на Украине не будут работать кафе, бары, рестораны и другие заведения общепита. Исключение — доставка и заказы на вынос. Также будет запрещена работа непродовольственных магазинов, кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, театров и торговых центров. Исключение — отделы в ТЦ, где торгуют ветпрепаратами, бытовой химией или товарами личной гигиены.

Образовательные учреждения — кроме детсадов, - будут отправлены на каникулы. Все массовые и культурные мероприятия будут запрещены.

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Видео: YT / КабМін