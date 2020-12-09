Депутат Верховной Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам

Вадим Рабинович прокомментировал условия МВФ к предоставлению материальной помощи Киеву.

Депутат Верховной Рады раскрыл отношение Международного валютного фонда к украинцам. Об этом представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал в эфире местного телеканала NewsOne.

МВФ мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, …. дешевые развитые рабы….К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины Вадим Рабинович, украинский политик

Депутат отметил, что по его мнению, Киев соглашается на несправедливые условия предоставления помощи со стороны международных финансовых организаций. Он призывает "выгнать" МВД из государства.

В Верховной Раде заявили о возможном дефолте на Украине.

Видео: YouTube / NEWSONE