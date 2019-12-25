Вадим Рабинович предложил не поднимать стоимость на услуги ЖКХ во время пандемии коронавируса.

В Верховной Раде заявили о возможном дефолте на Украине. Об этом в эфире местного телеканала рассказал представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. По мнению депутата, Киев вводит неправильные правительственные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Сегодня во многом приостановлены платежи казначейства кроме зарплат и пенсий. Все, это преддефолтное состояние. Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство Вадим Рабинович, украинский депутат

Парламентарий предложил экстренно сменить правительство Украины. Он добавил, что внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о запрете повышения тарифов на ЖКХ во время эпидемии COVID-19. По мнению Рабиновича, для населения также будет актуальным списание всех долгов по ЖКХ.

В Верховной Раде назвали единственный способ спасти Украину.

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