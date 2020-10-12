Депутат Рады разочарован отменой местных выборов на востоке Украины

Рабинович заявил, что ему "стыдно и горько" от таких решений.

Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Вадим Рабинович разочарован отменой местных выборов на востоке Украины. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, на предыдущих президентских выборах жители Донбасса имели право голосовать. Тогда главой государства стал Пётр Порошенко. Также жители Донецкой и Луганской областей могли проголосовать на последних выборах в парламент.

Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

Он отметил, что вероятная причина отмены голосования в том, что жители данного региона негативно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому. Рабинович заявил, что ему "стыдно и горько" от таких решений.

Ранее депутат Верховной Рады назвал условие гибели Украины.

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