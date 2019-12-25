Вадим Рабинович объяснил, какие беды ждут Киев при действующем руководстве.

Депутат Верховной Рады назвал условие гибели Украины. Об этом в эфире местного телеканала NewsOne заявил представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. По словам политика, если у власти останется "Слуга народа" вместе с действующим президентом, то государство развалится. Уже сейчас парламентарий видит экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу в стране.

В "Нафтогазе" нашли "дыру" в миллиарды гривен. Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело… Речь уже не идет о победе какой-то партии, речь идет о выживаемости страны. Если мы не уберем "зеленых", то страна погибнет! Вадим Рабинович, украинский депутат

Политик также прокомментировал отношение Европы к Киеву. По его словам, коллеги из ЕС забрали у Украины землю, поставили управляющих на местных производствах и "убили" банковскую систему в стране.

В Верховной Раде предрекли Украине катаклизм и "мегасдвиги".