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Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко

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Вадим Рабинович раскритиковал политику президента Украины.

Депутат Верховной Рады осудил Владимира Зеленского за политику хуже, чем у Петра Порошенко. Слова сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича приводятся на официальном сайте партии. Президент Украины подвергся критике за решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей.

Ни отмороженный Порошенко, ни кто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент

Вадим Рабинович, украинский политик

Парламентарий считает, что жители восточных регионов Украины имеют право голоса, которое у них отняли. Рабинович оценил важность местных выборов. Он призвал голосовать против партии действующего главы государства.

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Видео: YouTube / Вадим Рабинович

Теги: вадим рабинович, верховная рада, владимир зеленский, петр порошенко
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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