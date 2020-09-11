Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко

Вадим Рабинович раскритиковал политику президента Украины.

Депутат Верховной Рады осудил Владимира Зеленского за политику хуже, чем у Петра Порошенко. Слова сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича приводятся на официальном сайте партии. Президент Украины подвергся критике за решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей.

Ни отмороженный Порошенко, ни кто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Вадим Рабинович, украинский политик

Парламентарий считает, что жители восточных регионов Украины имеют право голоса, которое у них отняли. Рабинович оценил важность местных выборов. Он призвал голосовать против партии действующего главы государства.

"Дебилы" довели Украину до грани распада.

Видео: YouTube / Вадим Рабинович