Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко

Депутат Верховной Рады осудил Владимира Зеленского за политику хуже, чем у Петра Порошенко. Слова сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича приводятся на официальном сайте партии. Президент Украины подвергся критике за решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей.
Ни отмороженный Порошенко, ни кто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент
Вадим Рабинович, украинский политик
Парламентарий считает, что жители восточных регионов Украины имеют право голоса, которое у них отняли. Рабинович оценил важность местных выборов. Он призвал голосовать против партии действующего главы государства.
"Дебилы" довели Украину до грани распада.
Видео: YouTube / Вадим Рабинович
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