Вадим Рабинович прокомментировал работу премьер-министра и президента Украины.

"Дебилы" довели Украину до грани распада. Об этом в беседе с журналистами на телеканале "112 Украина" заявил депутат Верховной Рады и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. По словам спикера, действующая власть привела государство на грань уничтожения.

Надругательство какое-то над страной. Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что страна не может выживать, о людях вообще никто не думает Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

Рабинович пояснил свою позицию. Он рассказал, что сейчас в стране наблюдается кризис управления, так как Украину возглавляет "нездоровый" премьер-министр, который не знает, что делать. По мнению парламентария, президента Владимира Зеленского народ видел "только в кино". Депутат также недоволен затянувшимся расследованием против Петра Порошенко.

Политик напомнил, что ЕС не включал Украину в список стран, для граждан которых с 1 июля открываются границы. Он предположил, что подобная ситуация затянется.

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины.

Видео: Youtube/NEWSONE