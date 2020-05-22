Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины за введение налогов "на все".

В Верховной Раде высмеяли политику Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. По словам депутата, глава государства не может признаться в том, что собирается ввести налоги "на все" по стране. Рабинович добавил, что во время пресс-конференции Зеленского, посвященной годовщине его управления Украиной, ему как зрителю не удалось понять, какое именно государство строит президент.

Рабинович отметил, что представители партии "Слуга народа" предлагают "совсем другие идеи" вместо того, чтобы заниматься стратегическим планом по выходу из кризиса. В частности, Рада рассматривает законопроект о введении налогов в отношении лиц, которые работают за границей, а также проекты "на коронавирус", "на войну" и "на культуру".

Для того, чтобы развивать культуру, вы нашли единственный способ — собирать с людей деньги. Для того, чтобы воевать, вы ввели военный сбор, потому что нам не хватает. Так нам тоже не хватает всем — всей стране не хватает. Вадим Рабинович, украинский оппозиционный политик

Депутат уверен, что политическая сила Зеленского шла к победе на выборах для того, чтобы заниматься введением налогов.

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Видео: Youtube/ 112 Украина