Суд обязал Генпрокуратуру Украины начать расследование против Байдена

Жалобу подал адвокат Виктора Шокина.

Суд Печерского районного суда в Киеве обязал Генпрокуратуру страны начать досудебное расследование против бывшего президента США Джо Байдена. Это следует из единого реестра судебных решений Украины.

Основание для проверки — возможное вмешательство в работу бывшего украинского генерального прокурора Виктора Шокина. Жалобу подал его адвокат — он указывал на бездеятельность офиса Генпрокуратуры в данном вопросе. Судья Сергей Вовк жалобу удовлетворил. Он добавил, что в производстве следует учесть, что в работу Шокина вмешивался именно Джо Байден, а не неизвестный гражданин США.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запись разговора бывшего главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он отметил, что по данному факту должна среагировать прокуратура, а поступок можно квалифицировать как госизмену.

Видео: YouTube / 112 Украина