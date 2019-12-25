Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена

Генеральный прокурор страны зарегистрировал уголовное производство по данному факту.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запись разговора бывшего главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он отметил, что по данному факту должна среагировать прокуратура, а поступок можно квалифицировать как госизмену. Заявление было сделано на пресс-конференции.

Зеленский подчеркнул, что генеральный прокурор страны зарегистрировал уголовное производство по данному факту 19 мая.

Будет расследование, я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена, это к правоохранителям. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили дело о государственной измене и злоупотреблении властью. Причиной стал недавний компромат, который опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

О возбуждении уголовного дела пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Генеральной прокуратуре. По информации издания, к материалам дела приобщат флешку с компроматом. На данных аудиозаписях зафиксированы телефонные разговоры Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря Джона Керри.