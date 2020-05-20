СМИ: против Порошенко возбудили дело о государственной измене

К материалам дела приобщат флешку с компроматом.

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили дело о государственной измене и злоупотреблении властью. Причиной стал недавний компромат, который опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

О возбуждении уголовного дела пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Генеральной прокуратуре. По информации издания, к материалам дела приобщат флешку с компроматом. На данных аудиозаписях зафиксированы телефонные разговоры Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря Джона Керри.

Деркач считает, что данные материалы свидетельствуют о виновности Порошенко в государственной измене. Одна из бесед, например, касалась увольнения Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины. Якобы с таким предложением к Порошенко обратился Джо Байден — и обещал в обмен миллиард долларов.

Андрей Деркач рассказал, что записи он получил от журналистов. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру вместе с заявлениями о преступлениях.

Ранее компромат на Порошенко назвали "российской провокацией".

Видео: YouTube / 112 Украина