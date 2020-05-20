Компромат на Порошенко назвали "российской провокацией"

В Верховной Раде предположили, что Украину пытаются "затащить" в избирательную кампанию США.

Компромат на Петра Порошенко назвали "российской провокацией". Об этом заявили представители политической партии "Европейская солидарность". Депутаты считают, что аудиозапись разговора кобы пятого президента Украины с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом на самом деле сфабрикована. Соответствующее заявление от имени партии сделал парламентарий из Верховной Рады Андрей Деркач для "5 канала".

Напомним, что ранее в Интернете появилась аудиозапись, которую по утверждению Деркача сделал сам Петр Порошенко.По мнению "ЕС", запись опубликована противниками экс-главы страны, чтобы дискредитировать его, а также подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Америки. В Верховной Раде считают, что оппоненты пытаются искусственно вовлечь Киев в американскую избирательную кампанию, связанную с выборами президента.

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе.

Видео: YouTube / 112 Украина