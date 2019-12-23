Эксперты объяснили, почему произошло задержание военных моряков из Украины.

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на Киевский НИИ судебных экспертиз при Минюсте Украины. Аналитики провели исследование, в котором установили, что командир Морского командования и глава ВМС страны направили корабли "без получения директивы или боевого распоряжения от высшего штаба". В отчете специалистов указывается, что указание о необходимости маршрута было передано устно от главнокомандующего ВС Украины Петра Порошенко. Данное постановление президент вынес во время совещания Совета безопасности и обороны, его восприняли как указ к действию.

В Киевском НИИ считают, что украинское командование не оценило возможную реакцию России на действия кораблей в Керченском проливе. Военные должны были понимать, что суда, проходящие через территориальные воды РФ, могут быть остановлены. Также следовало учитывать ото факт, что обороноспособность Украины в акватории Черного моря была ослаблена. Это произошло из-за того, что военные суда стали массово перебазироваться в Азовское море.

Любое иностранное государство, имевшее территориальные претензии к Украине, могло получить преимущества в наступательных действиях против Украины заключают в отчете эксперты

Напомним, что речь идет об инциденте в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года. Украинская сторона нарушила несколько нормативов. Это привело к плену украинских военнослужащих и приведению кораблей в небоеготовное состояние.

В МИД РФ прокомментировали решение суда в Гааге по морским претензиям Киева.



