Подробности выясняются.

ФСБ приостановила следствие по делу моряков в Керченском проливе. Речь идет о задержании украинских военных в ноябре 2018 года. Об этом сообщил "ТАССу" адвокат Николай Полозов, который представляет интересы переданных моряков.

Юрист заявил, что днем 27 января следователь уведомил его о приостановке делопроизводства. Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело за незаконное пересечение госграницы РФ. О причинах временной приостановки станет известно после того, как адвокат ознакомится с постановлением.

Напомним, что Россия передала военных Украине, а также вернула иностранцам катера, на которых была совершена провокация.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине возбудили дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга.

Фото: ЦОС ФСБ

Видео: YouTube/ Генеральна прокуратура України