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На Украине возбудили дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга

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Действиям России дадут правовую оценку в Херсоне.

На Украине возбудили уголовное дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга. Об этом сообщили в "ТАСС".Прокуратура пообещала дать правовую оценку запущенному пассажирскому дорожному сообщению. Эксперты заранее отметили, что считают конструкцию через Керченский пролив незаконной. В соответствии с этим чиновники заявили, что пересечение поезда из СПб до Симферополя  - также нелегально.

Такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и целостность Украины

прокомментировали в ведомстве через Telegram-канал

На данный момент материалы занесены в Единый реестр досудебных расследований. Они будут изучаться в Автономной республике Крым в Херсоне.

Ранее Piter.tv писал о том, что проезд первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту показали на видео.

Теги: крым, крымский мост, уголовное дело
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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