На Украине возбудили дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга

Действиям России дадут правовую оценку в Херсоне.

На Украине возбудили уголовное дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга. Об этом сообщили в "ТАСС".Прокуратура пообещала дать правовую оценку запущенному пассажирскому дорожному сообщению. Эксперты заранее отметили, что считают конструкцию через Керченский пролив незаконной. В соответствии с этим чиновники заявили, что пересечение поезда из СПб до Симферополя - также нелегально.

Такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и целостность Украины прокомментировали в ведомстве через Telegram-канал

На данный момент материалы занесены в Единый реестр досудебных расследований. Они будут изучаться в Автономной республике Крым в Херсоне.

Ранее Piter.tv писал о том, что проезд первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту показали на видео.