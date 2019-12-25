Проезд первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту показали на видео

Сегодня, 25 декабря, под утро по Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд.
Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился с Московского вокзала северной столицы 23 декабря в 14 часов. Сегодня ночью поезд пересек Керченский пролив по Крымскому мосту. Видео с проездом первого состава разлетелось по сети. Машинист проезжая под аркой просигналил в честь такого события.
На автомобильной части поезд ждали журналисты, чтобы рассказать об этом знаменательном событии, и ответственные лица. Не спали и большинство пассажиров поезда, чтобы не пропустить проезд Крымского моста. Один из пассажиров выложил в сеть видео из вагона с видом на Крымский мост и арку.
Видео: Крымский мост, Instagram
Фото: Instagram
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