Проезд первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту показали на видео

Также в сети появилось видео от пассажиров первого поезда с видом на Крымский мост из вагона.

Сегодня, 25 декабря, под утро по Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился с Московского вокзала северной столицы 23 декабря в 14 часов. Сегодня ночью поезд пересек Керченский пролив по Крымскому мосту. Видео с проездом первого состава разлетелось по сети. Машинист проезжая под аркой просигналил в честь такого события.

На автомобильной части поезд ждали журналисты, чтобы рассказать об этом знаменательном событии, и ответственные лица. Не спали и большинство пассажиров поезда, чтобы не пропустить проезд Крымского моста. Один из пассажиров выложил в сеть видео из вагона с видом на Крымский мост и арку.

Видео: Крымский мост, Instagram

Фото: Instagram