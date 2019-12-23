Видео: из Петербурга отправился первый поезд в Севастополь

Перевозчик отметил, что поезда пройдут "исторический маршрут".

В понедельник, 23 декабря, из Петербурга отправился первый поезд в Севастополь. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Состав отправился с Московского вокзала в 14.00 по московскому времени. Поезд прибудет в Севастополь 24 декабря в 23.30. Следовательно в пути пассажиры будут находиться 43,5 часа.

Напомним, что в новых вагонах установлены кондиционеры и биотуалеты. В эргономичных купе расположены розетки 220V и USB разьемы для подзарядки электронных устройств. Также в каждом составе есть вагон-ресторан.

Ранее мы сообщали о том, куда отправиться петербуржцу в Крыму.

Видео:Piter.TV