В МИД РФ прокомментировали решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

В целом Россия довольна признанием определенной позиции, заявили в МИД РФ.

В МИД РФ прокомментировали решение Международного арбитражного трибунала в Гааге касательно спора России и Украины. Отмечается, что суд принял к сведению аргумент о том, что иск является попыткой Украины доказать свой несуществующий суверенитет над Крымом. Данное действие в МИД оценили как удовлетворительное.

Отметим, что накануне Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы. Иск 2016 года касается аспектов претензий Украины, связанных с нарушениями РФ Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море. При этом суд не станет рассматривать претензии Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крымского полуострова.

Ранее мы сообщали о том, что президент РФ Владимир Путин надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений между двумя странами. Путин отметил, что "надежда умирает последней", и обратил внимание, что Зеленский изменил свою позицию.