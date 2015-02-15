Порошенко* заявил, что ему предлагали не вменять санкции за голос по АЭС

Бывший украинский президент Петр Порошенко* рассказал местным журналистам из издания "Украинская правда" о том, что ему предлагали не применять санкции за отданный властям голос за законопроект о Хмельницкой атомной электростанции. Ранее парламент (Верховная Рада) проголосоваа за законопроект о закупке у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС оборудования, ранее купленного Софией у Москвы с целью сооружения местной АЭС "Белене".
Фактически атака на меня была из-за того, что мы принципиально требуем сейчас изъятия мандатов у партии ОПЗЖ**, что мы требуем прекратить транзит российской нефти через территорию Украины. Более того, мне предлагали, если фракция проголосует за законопроект о Хмельницкой атомной электростанции, то я не буду иметь проблем с санкциями.
Петр Порошенко*, экс-глава Украины
Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за санкций.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещена в России, как террористическая и экстремистская организация
Фото и видео: YouTube / Украинская правда
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