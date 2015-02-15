Порошенко* заявил, что ему предлагали не вменять санкции за голос по АЭС

Экс-глава Украины напомнил о своих принципиальных позициях.

Бывший украинский президент Петр Порошенко* рассказал местным журналистам из издания "Украинская правда" о том, что ему предлагали не применять санкции за отданный властям голос за законопроект о Хмельницкой атомной электростанции. Ранее парламент (Верховная Рада) проголосоваа за законопроект о закупке у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС оборудования, ранее купленного Софией у Москвы с целью сооружения местной АЭС "Белене".

Фактически атака на меня была из-за того, что мы принципиально требуем сейчас изъятия мандатов у партии ОПЗЖ**, что мы требуем прекратить транзит российской нефти через территорию Украины. Более того, мне предлагали, если фракция проголосует за законопроект о Хмельницкой атомной электростанции, то я не буду иметь проблем с санкциями. Петр Порошенко*, экс-глава Украины

Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за санкций.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Запрещена в России, как террористическая и экстремистская организация

Фото и видео: YouTube / Украинская правда