Экс-глава Украины прокомментировал персональные санкции, введенные против него Киевом.

Бывший украинский президент Петр Порошенко* пожаловался местным журналистам из издания "Украинская правда" о том, что не может даже купить кофе на заправке, так как введенными властями санкциями у него заблокированы банковские карточки, а его финансовые и имущественные активы арестованы. Иностранный депутат из Верховной Рады отметил, что ограничения и запреты против него вредят самому государству, так как подрывает его имидж на мировой арене. Петр Порошенко* добавил, что является не просто экс-лидером, но также и руководителя второй крупнейшей фракции в парламенте, лидера оппозиционного движения. Он призвал бороться за единство, за укрепление обороны государства, но сейчас все происходит наоборот, так как президент и его команда перешли к открытой избирательной подготовке.

Я хотел бы избежать позиции "Что это означает персонально для Порошенко*?" Порошенко* переживет. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированные карты, заблокированные счета, наложен арест на активы. Петр Порошенко*, экс-глава Украины

Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за пределы государственной границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.

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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Фото и видео: YouTube / Украинская правда