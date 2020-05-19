Обнародована запись разговоров Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

Также экс-президент Украины хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в сети появилась запись разговоров Порошенко и Байдена о миллиардной взятке. Об этом сообщает "112 Украина".

На записи слышно, как человек с голосом похожим на Байдена предлагает занимавшему на то время пост президента Украины Порошенко взятку в 1 млрд долларов за отставку Шокина.

Также во время записи экс-президент Украины также похвастался вице-президенту США, что он поднял коммунальные тарифы.

Мы проголосовали за 100 процентов по тарифам, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75 процентов утверждает на записи человек, голосом похожий на Порошенко

Депутат Андрей Деркач утверждает, что соответствующую запись сделал сам Порошенко.

Ранее мы сообщали о том, что Украина заявила о переброске российских танков в Донбасс.

Видео:"112 Украина"/YouTube