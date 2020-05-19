Украина заявила о переброске российских танков в Донбасс

РФ якобы поставила ДНР и ЛНР боевую технику и запрещенное вооружение.

Украина заявила о переброске российских танков на территорию Донбасса. Об этом заявили представители главного управления разведки Минобороны страны. Чиновники уверены, что со стороны РФ в самопровозглашенные ДНР и ЛНР попало более десяти тысяч боевых машин. В списке оказались три новых и восемь отремонтированных танков.

В ГРУ Украины добавили, что на территорию Донбасса российские военные также отправили три вагона с боеприпасами. Среди ввезенного груза якобы находится вооружение с запрещенными калибрами, восемь бронированных машин, до 30 единиц автомобильного транспорта, стрелковое оружие и гранатометы.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко считает, что России удается провозить оружие на Донбасс под видом гуманитарной помощи местному населению.

Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией.

Видео: YouTube / Минобороны России