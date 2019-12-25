Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией. Об этом сообщили журналисты из "Укринформ" со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко. По словам чиновника, Киеву необходимо установить контроль над границей на Донбассе, чтобы предотвратить незаконную транспортировку оружия с территории РФ. Предположительно, оружие попадает на Украину под видом гуманитарной помощи.
Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов через участок границы
прокомментировал Анатолий Петренко
Чиновник заметил, что акцентировал внимание на данной проблеме во время заседания форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ. По мнению Петренко, сложившаяся ситуация ведет к усилению нестабильности и насилию в регионе. Он подчеркнул, что незаконные поставки оружия подпитывают организованную преступность и терроризм на Донбассе.
На Украине опубликовали видео "снайперов ФСБ" на Донбассе.
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