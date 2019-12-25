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Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией
Сегодня, 10:06
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lesjasap

Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией

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Анатолий Петренко считает, что Россия поставляет оружие на Донбасс.

Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией. Об этом сообщили журналисты из "Укринформ" со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко. По словам чиновника, Киеву необходимо установить контроль над границей на Донбассе, чтобы предотвратить незаконную транспортировку оружия с территории РФ. Предположительно, оружие попадает на Украину под видом гуманитарной помощи.

Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов через участок границы

прокомментировал Анатолий Петренко

Чиновник заметил, что акцентировал внимание на данной проблеме во время заседания форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ. По мнению Петренко, сложившаяся ситуация ведет к усилению нестабильности и насилию в регионе. Он подчеркнул, что незаконные поставки оружия подпитывают организованную преступность и терроризм на Донбассе.

На Украине опубликовали видео "снайперов ФСБ" на Донбассе.

Теги: анатолий петренко, границы, гуманитарная помощь, донбасс, обсе, оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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