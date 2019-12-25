Киев планирует реализовать "план А" до конца 2020 года.

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года. Об этом сообщил журналистам "РБК-Украина" глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Чиновник пояснил, что в "план А" Киева входит добиться мира в данном регионе, а также вернуть неподконтрольные на данный момент территории Донецкой и Луганской областей.

Ермак заметил, что если "план А" не будет выполнен, тогда Украина займется реализацией "плана Б". По словам специалиста, Украина готова годами ждать решения ситуации в свою пользу, если вторая сторона "не хочет прекращать войну".

Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины тому доказательство прокомментировал спикер

Андрей Ермак подчеркнул, что власти страны надеются на проведение местных выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в октябре 2020 года. Однако мероприятие может быть организовано только при определенных обстоятельствах.

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