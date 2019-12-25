На Украине отчитались об "уничтожении двух оккупантов" на Донбассе

В ООС заявили, что ликвидировали двух российских "оккупантов".

На Украине отчитались об "уничтожении двух российских оккупантов" на территории Донбасса. Об этом командование рассказало в посте в собственном аккаунте на Facebook. По данным штаба Операции объединенных сил, два человека ликвидированы за последние сутки.

В ООС рассказали, что на линии разграничения украинские позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеской атаки один из военнослужащих Украины получил ранения.

Удерживая оборону, наши военнослужащие в прошедшие сутки действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор прокомментировали в ведомстве

Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не подтвердили информацию от ООС. В ООС заметили, что на данный момент ситуация на линии разграничения на Донбассе контролируется властями Украины.

ООН призвала Украину открыть границу с ДНР и ЛНР.