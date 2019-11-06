Хозяина складов в Донецкой и Днепропетровской областях ищет Генпрокуратура.

На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. Специалисты рассказали, что на территории бывшего детского лагеря полиция нашла арсенал оружия.

В списке вооружения значится машина пехоты БМП-2К, БТР-70, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", минометы 2Б11, пусковые установки для ракет и сами ракеты, гранатомет АГС-17, а также стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Всю технику и оружие изъяли представители генеральной прокуратуры. Они пояснили, что нелегальные склады обнаружены в Донецкой и Днепропетровской областей. Сведения о арсенале внесены в Единый реестр досудебных расследований.

На данный момент правоохранительные органы Украины выясняют владельца данного склада оружия. Полиция отмечает, что в последние годы в стране увеличился незаконный оборот оружия. Это процесс связывают с военным конфликтом на Донбассе.

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