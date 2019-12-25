Илья Кива считает, что Украине нужен сильный лидер.

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев. Об этом заявил парламентарий, представляющий политическую партию "Оппозиционная платформа-За жизнь" Илья Кива. Депутат рассказал, что Украину может ждать ликвидация, если в государстве не появится лидер, который сможет предотвратить этот процесс.

Илья Киева пояснил, что от лидера требуется "собрать" страну, а также навести в ней порядок. Депутат считает, что глава государства должен действовать в интересах украинцев и не отвлекаться за заявления европейских и американских коллег.

По мнению Кивы, на данном этапе развития страны Украина "проходит второй этап экспансии". Этот период депутат охарактеризовал внедрением в государственные органы кадров, которых рекомендовали Западные партнеры. Речь идет о попытке назначить вице-премьером по реформам экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили. Парламентарий предположил, что новая должность могла являться частью сделки Киева и Международного валютного фонда. Напомним, что Украина пытается получить кредит от МВФ.

Кива откровенно рассказал "на чем сидят" украинские бонзы.