Пабло Матеу напомнил о населенных пунктах, в которых нет медицинской помощи.

ООН призвала Украину открыть границу с ДНР и ЛНР. Об этом журналистам из Deutsche Welle рассказал представитель управления Верховного комиссара по делам беженцев на Украине Пабло Матеу. Специалист объяснил, что в ООН заявили о необходимости открыть перекрытую из-за карантинных мер линию разграничения на Донбассе.

Пабло Матеу напомнил, что местные жители ДНР и ЛНР из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Украиной не могут купить продукты первой необходимости или получить пенсию. В ООН заметили, что до введения режима карантина 36 пунктов на территории Донбасса не имели транспортного сообщения с Украиной. Сейчас число подобных населенных пунктов выросло до 71.

Около полусотни поселков не имеют доступа к первичной медицинской помощи и даже не имеют продуктовых магазинов. А ведь из-за карантина никуда ездить нельзя прокомментировал иностранец

Пабло Матеу уверен, что линию разграничения следует также открыть для граждан страны, которые "застряли" на другой стороне Донбасса. Речь идет, например, об украинцах, которые поехали навестить родственников. Эти люди больше месяца не могут попасть домой.

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