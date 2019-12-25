РФ якобы готовит бойцов на территории Донбасса.

Украина обвинила Россию в подготовке диверсантов под прикрытием карантина. Об этом журналистам УНИАН рассказал полковник Минобороны страны Дмитрий Гуцуляк. По сведениям от иностранного эксперта, в представители Кремля могут заниматься боевой подготовкой жителей Донбасса в условиях введенных на Украине мер по противодействию пандемии коронавируса.

Дмитрий Гуцуляк считает, что Россия на Донбасс активно занимается подготовкой диверсионных групп и снайперов. Военные якобы на передовой линии пополняют запасы представителей Донбасса боекомплектами. В частности, доставляют стрелковое оружие и гранатометы.

Напомним, что ДНР и ЛНР самопровозгласили независимость от Украины в апреле 2014 года. Это произошло после того, как в стране в феврале состоялся государственный переворот. В Киеве считвают, что Москва причастна к боевым действиям, которые ведутся на Донбассе. В КРемле отрицают данные предположения.

Турчинов предрек возвращение Украине "не только Крыма и Донбасса".