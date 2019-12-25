  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Турчинов предрек возвращение Украине "не только Крыма и Донбасса"
Сегодня, 16:04
113
matveyvn

Турчинов предрек возвращение Украине "не только Крыма и Донбасса"

0 0

Украинский политик назвал РФ колосом на ногах из глины.

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов предрек возвращение Украине "не только Крыма и Донбасса". Заявление он сделал в интервью порталу "Обозреватель".

Украинский политик назвал РФ колосом на ногах из глины и понадеялся, что Россия унаследовала от СССР "генетическую болезнь саморазрушения".

По мнению Турчинова, Украина может вернуть себе не только Крым и Донбасс, но и стать региональным лидером — если достойно пройдёт все испытания. Для этого, считает политик, власти следует искоренить непрофессионализм. 

Ранее Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году. Это произошло во время событий в Крыму. Тогда Турчинов исполнял обязанности главы государства. Перед звонком Путину Турчинов позвонил на тот момент спикеру Госдумы Сергею Нарышкину. Украинский политик уверяет, что глава Думы ему угрожал.

Теги: крым, турчинов, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:35

Дурень думкой богатеет!!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии