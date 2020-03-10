Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Перед этим Турчинов позвонил на тот момент спикеру Госдумы Сергею Нарышкину.

Украинский политик Александр Турчинов рассказал о своём звонке президенту России Владимиру Путину в 2014 году. Это произошло во время событий в Крыму. Тогда Турчинов исполнял обязанности главы государства.

Перед звонком Путину Турчинов позвонил на тот момент спикеру Госдумы Сергею Нарышкину. Украинский политик уверяет, что глава Думы ему угрожал.

- Если будут гибнуть русскоязычные, то они нас как военных преступников будут искать по всему миру, - вспоминает Турчинов в интервью изданию "Крым.Реалии".

После этого он пытался дозвониться Путину по спецсвязи, но его с президентом РФ не соединили. Сказали, что Турчинов нелегитимен — и поэтому российский президент не будет с ним разговаривать.

Ранее Зеленский рассказал, как проходят его переговоры с Путиным.

Видео: YouTube / NEWSONE, Радіо НВ,112 Украина, Факти ICTV