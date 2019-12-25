Зеленский рассказал, как проходят его переговоры с Путиным

Перевод интервью президента для издания The Guardian опубликовали в офисе главы государства.

В интервью британскому СМИ президент Украины Владимир Зеленский описал, как прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на "нормандском" саммите, который состоялся в Париже в конце прошлого года. Так он ответил, насколько сложно договариваться с президентом России. Он отметил, что разговор с российским лидером дался очень сложно, но дал результат.

Зеленский отметил, что Украина вернула из числа пленных "111 человек с сентября". Это прогресс с того времени, когда ситуация была заморожена, добавил президент. Он обратил внимание, что переговоры шли тяжело, жестко, но ситуация двигалась вперед.

Ранее мы сообщали о том, что в интервью Guardian Зеленский заявил, что его страна готова отказаться от переговоров по ситуации на востоке в "нормандском" формате через год безрезультатных действий. Президент Украины Владимир Зеленский также сравнил вступление Украины в Евросоюз с вечеринкой. После он сравнил выход Великобритании из ЕС с гостем, который покидает вечеринку и этим портит её.