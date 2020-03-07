Президент Украины Владимир Зеленский сравнил вступление Украины в Евросоюз с вечеринкой. Об этом он сказал в интервью британской газете The Guardian.
- Мы должны дать людям уверенность в том, что ЕС ждет Украину. Люди не верят словам, - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что избиратели верят словам лишь какое-то время. Затем им нужны действия.
Также Зеленский заявил, что за 20 лет жители страны потеряют надежду на вступление Украины в Евросоюз.
После он сравнил выход Великобритании из ЕС с гостем, который покидает вечеринку и этим портит её.
Ранее в Совфеде оценили высказывание Зеленского о Донбассе.
Видео: YouTube / Зе!Президент
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