И добавил, что её портит Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил вступление Украины в Евросоюз с вечеринкой. Об этом он сказал в интервью британской газете The Guardian.

- Мы должны дать людям уверенность в том, что ЕС ждет Украину. Люди не верят словам, - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что избиратели верят словам лишь какое-то время. Затем им нужны действия.

Также Зеленский заявил, что за 20 лет жители страны потеряют надежду на вступление Украины в Евросоюз.

После он сравнил выход Великобритании из ЕС с гостем, который покидает вечеринку и этим портит её.

Ранее в Совфеде оценили высказывание Зеленского о Донбассе.

Видео: YouTube / Зе!Президент