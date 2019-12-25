В Совфеде оценили высказывание Зеленского о Донбассе

Там считают, что Украина ведёт себя неправильно.

В Совете Федерации прокомментировали высказывание Владимира Зеленского о Донбассе. Ранее президент Украины заявил, что Киев выйдет из нормандской четвёрки по Донбассу через год, если ситуация не изменится за это время.

На это отреагировал первый зам комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

- Абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, - сказал Джабаров.

По его мнению, после выхода Украины ситуация на Донбассе может стать совершенно непредсказуемой. Сенатор подчеркнул, что "пока республики верят в этот формат". И именно Украина, по его мнению, не выполняет свои обязательства по "нормандским" соглашениям.

Ранее Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу.